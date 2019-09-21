Глава украинского МИД отрицает давление Трампа на Зеленского по «делу Байдена»

Киев, 21 сентября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицает, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонных переговоров о расследовании в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом украинский министр заявил в интервью «Общественному ТВ».

Напомним, ранее газета The Wal Street Journal опубликовала материал, в котором, ссылаясь на свои источники, сообщила, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в июле, американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном Хантером, передает «Царьград». Джулиани утверждает, что во время пребывания на посту вице-президента США Байден мог оказать давление на правительство Украины, чтобы прекратить расследование в отношении украинской газовой компании, которая связана с его сыном.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют», — прокомментировал публикацию The Wal Street Journal Пристайко.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что разговор лидеров двух стран был дружеским и длился довольно долго. По словам Пристайко, беседа президентов США и Украины касалась многих вопросов, на которые «надо было иметь довольно серьезные ответы», передает RT.

Также укранский министр сообщил, что Киев ценит помощь Вашингтона, но не готов выбирать одну из партий. Пристайко подчеркнул, что Украина — самостоятельное государство, у которого есть свои тайны, пишут «Известия».

Отметим, что Байден является вероятным соперникам Трампа на предстоящих выборах американского президента, которые пройдут в 2020 году. Именно у бывшего вице-президента больше всего шансов стать кандидатом от Демократической партии.