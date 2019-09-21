Бывший участник «Дома-2» устроил аварию и скрылся с места ДТП

Москва, 21 сентября. Экс-участник шоу «Дом-2» Филипп Алексеев устроил ДТП на МКАД, после чего скрылся, сославшись на спешку.

Видео происшествия опубликовал Mash. Сообщается, что 32-летний Алексеев ехал по МКАД на автомобиле, взятом напрокат. Пристроившись за машиной «скорой помощи», он толкнул проезжающего мимо мотоциклиста, отчего тот упал на соседнюю легковушку, помяв ей дверь. Экс-участник реалити-шоу, не утруждая себя остановкой, поехал дальше, проехав по колесу мотоцикла.

Другие байкеры догнали Алексеева, требуя вернуться и оформить ДТП, но тот отказался, назвав мотоциклистов «дураками».

«Я опоздаю на самолет к пахану на юбилей. Вы конченные! Что творите?» — крикнул им вероятный виновник ДТП.

После этого Алексеев сел за руль и, едва не сбив одного из байкеров, скрылся. Пока неизвестно, удалось ли привлечь его к ответственности за этот поступок.