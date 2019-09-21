В Госдуме назвали самый выгодный период для отпуска

Москва, 21 сентября. Сайт Госдумы сообщил о самом выгодном для россиян в финансовом плане времени отпуска.

Сообщается, что наиболее выгодно брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В этом случае размер отпускных максимально приближается к заработной плате.

«Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней, по деньгам это будет менее выгодно — каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается также, что выгодно брать как можно больше дней отпуска за один раз, поскольку отпускные платят и за выходные.

В Госдуме напомнили, что если день отпуска выпадает на праздничный день, то не включается в отпуск, а переносится на дату, следующую за его окончанием.

Ранее RT сообщил, что в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий возможность подавать заявление на отпуск в электронном виде.