Трамп убеждал Зеленского начать расследование против сына Байдена

Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп неоднократно оказывал давление на руководителя Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ряд источников.

«Трамп во время июльского телефонного звонка неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы он начал расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена, около восьми раз призывая Зеленского работать с его личным адвокатом Руди Джулиани», — пишет издание.

По словам одного из источников газеты, ему ничего не известно о том, что обещал Трамп Зеленскому в обмен на открытие расследования. Во всяком случае речь не идет о предоставлении иностранной помощи Украине.

Сын Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году Байден-старший требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики, призывая к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Ранее Washington Post сообщало о жалобе сотрудника разведки США, работающего на Украине, о тревожном, как он утверждал, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. По данным издания, беседа содержала некое обещание, которое было столь значительным, что разведчик счел нужным сообщить об этом. Сам американский президент назвал эту публикацию фейком.

Как пишет RT, Джо Байден призвал Дональда Трампа обнародовать запись телефонного разговора с Владимиром Зеленским, чтобы «американский народ сам мог рассудить».