Немецкий журналист рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев

Москва, 21 сентября. Немецкий журналист Доминик Клаус рассказал о различиях в жизни и быту россиян и европейцев.

Большую проблему, по словам журналиста, представляет незнание россиянами английского языка.

«Каждая покупка в магазине становится стресс-тестом, как и любая просьба о помощи в общественном месте», — пишет он в своей статье для портала Ostexperte.de.

Клаус обратил внимание также на неулыбчивость жителей России по сравнению с иностранцами. Журналист отмечает, что россияне не любят улыбаться без особой на то причины, поскольку «навязанная улыбка считается грубой и фальшивой».

Еще одной отличительной чертой россиян автор статьи называет любовь к книгам. Он заверяет, что «русские знают и любят своих писателей», тогда как большинство жителей Германии плохо знакомы даже с произведениями отечественных классиков.

Образ русской женщины журналист назвал «противоречивым» и призвал не рассматривать гендерные роли в России с позиций европейского феминизма.

Клаус отметил распространение на территории РФ безналичного расчета, когда практически все покупки совершаются при помощи банковской карты, из-за чего порой могут возникнуть проблемы с оплатой и получением сдачи наличными.

Журналиста восхитило качество интернет-соединения в России по сравнению с Германией.

«В то время как в 30 минутах езды от Мюнхена частично отсутствует интернет, я смог поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном селении на Кавказе», — отметил он, посоветовав срочно отправиться в Россию тем, кто все еще ассоциирует ее с технической отсталостью.

Посетовал Клаус лишь на отсутствие «хорошего» сыра, отметив, что «сыр из супермаркета, в лучшем случае, ничего».

Ранее «Известия» привели список лучших для иностранных туристов городов России по мнению самих россиян.