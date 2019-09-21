Белоруссия подпишет соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

Минск, 21 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД республики подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Евросоюзом об упрощении порядка выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

«Проекты соглашений одобрены в качестве основы для проведения переговоров. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашений при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов», — говорится в сообщении.

Возможность заключения соглашения об упрощении визового режима обсуждалась между Белоруссией и ЕС в течение нескольких лет. Если оно будет подписано, стоимость шенгенской визы для граждан республики составит 35 евро. Кроме того, будут упрощены некоторые нормы при их оформлении.

Как пишет RT, ранее Евросоюз заявил, что готовит для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив. Программа будет запущена в следующем году в Гомельской, Могилевской и Витебской областях республики.