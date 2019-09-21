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США перебросят дополнительные войска на Ближний Восток

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США перебросят дополнительные войска на Ближний Восток

Вашингтон, 21 сентября. США перебросят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

В пятницу вечером в Пентагоне прошел брифинг, на котором министр обороны США Марк Эспер сообщил журналистам итоги закрытого межведомственного совещания под председательством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам Эспера, темой обсуждения стали возможные варианты действий на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила поддержку в целях защиты инфраструктуры королевства. Содействие запросили и Объединенные Арабские Эмираты. В ответ президент одобрил развертывание сил США, оборонительных по своему характеру и отвечающих в основном за противовоздушную и противоракетную оборону. Также мы будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их оборонительный потенциал», — сообщил Эспер.

США перебросят дополнительные войска на Ближний Восток

Он подчеркнул, что Вашингтон преследует таким образом несколько целей, среди которых возможность послать сигнал поддержки союзникам США в регионе, гарантия свободного перемещения ресурсов и демонстрация приверженности Америки «поддержанию международного порядка».

Эспер заверил представителей СМИ, что Соединенные Штаты не желают воевать с Ираном, но демонстрируют готовность к любому сценарию развития событий.

«Как ясно дал понять президент, США не стремятся к конфликту с Ираном. Вместе с тем у нас есть много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность», — сказал министр.

США перебросят дополнительные войска на Ближний Восток

Сообщается также, что речь идет о переброске в регион нескольких сотен солдат США. Вопрос о том, какие именно подразделения будут отправлены на Ближний Восток, еще решается, отметил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Представители Пентагона обратились к международному сообществу с призывом «осудить атаки Ирана» и помочь Саудовской Аравии и ОАЭ с укреплением их обороны.

Как пишет «Газета.ру», ранее Трамп заявил, что США готовы нанести удары по 15 объектам Ирана.  

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Источник: ТАСС
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