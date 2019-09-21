В РУСАДА отреагировали на обвинения в манипуляции данными антидопинговой лаборатории

Москва, 21 сентября. Замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что WADA не делало официальных выводов по проверке данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что WADA подозревает Россию в манипуляциях с данными допинг-проб спортсменов в московской антидопинговой лаборатории. Сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства намерен проинформировать об этом исполком организации 23 сентября, после чего РУСАДА может быть признано несоответствующим кодексу WADA.

Напомним, в прошлом году Российское антидопинговое агентство было полностью восстановлено в правах с обязательством выполнения двух существенных условий: открыть базу данных московской лаборатории до 31 декабря и открыть допинг-пробы до 30 июня. По словам Пахноцкой, все это было сделано. Базу данных передали криминалистам для проверки на аутентичность, эксперты выясняли также, проводились ли какие-либо манипуляции с ней.

«Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало», — заявила Пахноцкая.

Как пишет «Газета.ру», новость о манипулировании данными в московской антидопинговой лаборатории может принести проблемы российскому спорту накануне летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.