Facebook заблокировала работу десятков тысяч приложений из-за скандала со сбором данных

Москва, 21 сентября. Американская компания Facebook заблокировала десятки тысяч приложений на время расследования по фактам сбора данных о пользователях.

Работа десятков тысяч приложений была заблокирована после сообщения британской компании Cambridge Analytica о том, что она смогла собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети Facebook, в связи с чем американская компания инициировала проведение внутреннего расследования.

«Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы на время проведения расследования. Важно понимать, что приостановленные приложения относятся к 400 разработчикам», — говорится в сообщении Facebook.

Особо подчеркивается, что на момент временной блокировки многие из приостановленных приложений находились в тестовом режиме. Facebook уточняет, что в ряде случаев, точное число которых не называется, приложения были заблокированы полностью.

«Это могло случиться по ряду причин, в том числе из-за некорректной подачи полученной от нас информации, публикации данных без защиты личной информации пользователей, а также в связи с другими грубыми нарушениями нашей политики», — заявили в Facebook.

Скандал вокруг утечки личных данных пользователей соцсети Facebook разразился в марте прошлого года, когда Cambridge Analytica удалось собрать данные десятков миллионов пользователей, чтобы выработать алгоритм анализа их политических предпочтений, облегчающей рассылку им политической рекламы.

Тогда глава Facebook Марк Цукерберг был вынужден давать объяснения в Конгрессе США, а возглавляемая им компания была оштрафована на пять миллиардов долларов. После этого Цукерберг заявил, что впредь Facebook будет более бережно относиться к персональной информации.

Как пишет «Газета.ру», накануне Марк Цукерберг встретился с президентом США Дональдом Трампом на фоне обвинений законодателей и регуляторов в отношении Facebook.