Россию подозревают в манипуляциях с данными антидопинговой лаборатории, пишут СМИ

Москва, 21 сентября. Россию подозревают в манипуляциях с результатами допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщил в своем Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт. Он уточнил, что речь идет о данных, направленных в WADA в начале текущего года.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории. Комитет по соответствию проинформирует об этом исполком WADA на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура «несоответствие» уже начата», — написал Зеппельт.

Как пишет РИА Новости, замдиректора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая, комментируя эту информацию заявила, что нужно дождаться официального сообщения. По ее словам, промежуточный отчет об итогах анализа данных московской антидопинговой работы будет обнародован в понедельник.

«Пробы отправлены на перепроверку, базой данных занимается отдел расследований. Был промежуточный рапорт WADA, что они анализируют базу данных, чтобы понять ее аутентичность и была ли она модифицирована», — сказала Пахноцкая.

Она уточнила, что комитет по соответствию соберется через месяц, а в ноябре исполком вынесет рекомендации по действиям в отношении РУСАДА.

Напомним, исполком WADA восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства, которого оно было лишено в ноябре 2015-го, в конце прошлого года. Данные из московской антидопинговой лаборатории были получены экспертами WADA в январе. Первая партия информации, основанной на анализе полученных проб, передана спортивным федерациям в июле. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрение. Как заявил тогда министр спорта РФ Павел Колобков, Россия выполняет все договоренности и тесно сотрудничает с WADA.

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства состоится в Токио 23 сентября.