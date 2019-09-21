Киев намерен продать единственный на Украине ракетный крейсер

Киев, 21 сентября. Госконцерн «Укроборонпром» рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера «Украина».

По словам гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, крейсер «Украина» находится сегодня на содержании Николаевского судостроительного завода. Его планируют продать исходя из потребностей украинского военного флота.

«У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность его продажи. Будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших вооруженных сил», — рассказал Абромавичус.

Он отметил, что крейсер «Украина» был спроектирован около полувека назад и не способен эффективно действовать в современных условиях. Кроме того, корабль не подходит для использования в акваториях Черного и Азовского морей.

Некоторое время назад Степан Полторак, действующий на тот момент министр обороны Украины, предложил руководителю страны Владимиру Зеленскому разобрать крейсер на детали, мотивируя это его непригодностью.

Ракетный крейсер «Украина» был спущен на воду в 1992 году на уровне готовности в 95%, но остался на приколе на территории Николаевского судостроительного завода. Планировалось закончить его строительство к 1994 году, но этим планам не суждено было осуществиться. За время простоя в его строительство было вложено около 24 млн долларов, еще несколько миллионов было потрачено на содержание недостроя.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Сети высмеяли состояние крейсера «Украина», назвав его «символом» всей страны.