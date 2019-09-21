Москва вошла в топ-10 лучших мест для путешествий осенью по версии CNN

Москва, 21 сентября. Телеканал CNN включил Москву в топ-10 лучших направлений для путешествий осенью.

На сайте CNN опубликован топ-10 лучших направлений для осенних путешествий по версии телеканала. На четвертой позиции в списке — столица России, где авторы рейтинга предлагают полюбоваться игрой красок в московских парках.

«Рассмотрим поездку в Москву, где есть неожиданно прекрасные места для осенних оттенков. Несколько бывших царских поместий превращены в большие общественные парки. Когда-то принадлежавший Екатерине Великой, Царицынский парк имеет великолепные цвета. Коломенское, бывшее поместье на берегу Москвы-реки, является еще одним фотогеничным местом», — сообщается на сайте телеканала.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал включение российской столицы в туристический осенний рейтинг CNN, назвав упомянутые парки «чудесными местами».

Как пишут «Известия», Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а туристический поток вырос почти в два раза за последние восемь лет. В прошлом году столицу России посетили более 23,5 млн человек, 5,5 млн из которых приехали из-за рубежа.

По числу иностранных туристов, посетивших Москву, лидируют Китай, а также Германия, Франция, Израиль и США.

Отметим, в списке лучших осенних туристических направлений по версии CNN также Мюнхен с его «Октоберфестом», Канада, где можно понаблюдать за гризли, фестиваль огней Дивали в Индии и другие привлекательные места для туристов.