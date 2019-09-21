Американскую компанию обвинили в умышленном заражении чумой украинских свиней

Киев, 21 сентября. Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта обвинил американцев в заражении чумой украинских свиней.

По словам Шабовты, транснациональная компания Cargill, штаб-квартира которой находится в американском штате Миннесота, поставляет украинским аграриям биодобавки, заражающие свиней африканской чумой. Специалист выдвигает мнение, что делается это для снижения потребления зерна на Украине, пишет «ПолитНавигатор».

«Африканская чума свиней неконтролируемо распространяется на Украине. Госструктуры очевидным образом скрывают ее распространение в официальной статистике, показывая лишь какие-то мелкие фермерские случаи заболеваний. Крупные стада начиная от 10 до 100 тысяч голов абсолютно подвержены этому заболеванию, но факты не просто скрываются — больных животных пускают под нож и вывозят для переработки и потребления внутри Украины», — заявил Шабовта.

Он подчеркнул, что компания Cargill имеет прямое отношение к ситуации с эпидемией. Шабовта указал, что на пяти из шести крупных сельхозпредприятий, где зафиксированы вспышки африканской чумы, это произошло после поставок биодобавок Cargill.

«Зачем это — очевидно. Уменьшая поголовье, которого и так уже все меньше по экономическим обстоятельствам, снижают потребность в зерновых культурах на внутреннем рынке. Искусственно уменьшается сбыт продукции на внутреннем рынке», — считает эксперт.

Шабовта назвал этот пример «показательным» и подчеркнул, что «вся аграрная промышленность на Украине криминализована на уровне вмешательства транснациональных корпораций».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинские ученые создали искусственное сало, состоящее из растительного масла и желатина, назвав его «здоровой альтернативой обычному шпику».