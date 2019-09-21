Замглавы МИД РФ и временный поверенный в делах Ливии провели переговоры

Москва, 21 сентября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с временным поверенным в делах Ливии в Москве Мустафой Абу Саедой.

Как сообщают в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов о дальнейшем развитии связей между РФ и Ливией, обменявшись также мнениями о ситуации, складывающейся в североафриканской стране.

«С российской стороны была акцентирована важность налаживания политического процесса под эгидой ООН в целях эффективной борьбы с терроризмом и сохранения Ливии как единого, территориально целостного государства», — говорится в сообщении.

Встреча по Ливии прошла 17 сентября в Берлине по инициативе властей ФРГ. В ней приняли участие представители США, Египта, Турции, Лиги арабских государств, а также ряда европейских стран. Россию представлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Напомним, после государственного переворота и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в Ливии царит двоевластие. В восточной части страны заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, руководит Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза. Власти восточной части Ливии не подчиняются Триполи, сотрудничая с Ливийской национальной армией.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Ливии уничтожены два украинских самолета Ил-86.