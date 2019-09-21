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Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы на Украине

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Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы на УкраинеКиев, 21 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Международного валютного фонда дальнейшее сотрудничество и реформы. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Зеленский провел встречу с заместителем директора европейского департамента МВФ Джулией Козак и главой миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом. В ходе встречи обсуждался план реформ на Украине,  который направлен на поддержание макроэкономической стабильности и экономического роста.

Зеленский заявил о важности сотрудничества между Киевом и МВФ, отметив, что Международный валютный фонд является ключевым элементом укрепления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов.

«Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины и представители МВФ обсудили реформы энергетического сектора.

Стоит отметить, что ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский должен разорвать программу сотрудничества с МВФ и объявить дефолт. По его мнению, дефолт позволит Киеву перезапустить систему государственных финансов. При этом Коломойский отметил, что Украина находится в состоянии технического дефолта с 2015 года. Он также добавил, что в 2019 году выплаты на обслуживание государственного долга Украины составят 40% от общего объема госбюджета.

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