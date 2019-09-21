Мощный пожар охватил один из крупнейших ТЦ Владивостока, ФАН публикует видео

Владивосток, 21 сентября. Крупный пожар вспыхнул в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, к настоящему моменту огонь охватил более тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные.

«В 6.06 (23.06 мск пятницы) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57», — сообщают в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через шесть минут. После начала пожара персонал торгового центра был оперативно эвакуирован. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало.