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Мощный пожар охватил один из крупнейших ТЦ Владивостока, ФАН публикует видео

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Мощный пожар охватил один из крупнейших ТЦ Владивостока, ФАН публикует видео

Владивосток, 21 сентября. Крупный пожар вспыхнул в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, к настоящему моменту огонь охватил более тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные.

«В 6.06 (23.06 мск пятницы) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57», — сообщают в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через шесть минут. После начала пожара персонал торгового центра был оперативно эвакуирован. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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