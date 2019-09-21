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Экономика

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

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Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

Москва, 21 сентября. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации повысило оценку стоимости запасов нефти в стране.

По данным министерства, стоимость запасов нефти в РФ по итогам 2018 года почти составляет 74,51 триллиона рублей. При этом ранее стоимость запасов нефти в России составляла 39,58 триллиона рублей. Кроме того, ведомство повысило оценку запасов газа с 11,31 триллиона до 14,11 триллиона рублей.

Стоимость запасов золота в России министерство оценило в 0,61 триллиона рублей. Запасы железной руды - в 1,24 триллиона рублей. Запасы коксующегося угля Минприроды РФ оценивает в 1,85 триллиона рублей.

Суммарную цену всех полезных ископаемых в России ведомство оценило в 93,4 триллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем год назад. По итогам 2017 года эта оценка составляла 55,2 триллиона рублей.

«Стоимостью этих активов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых», — поясняется в материалах Минприроды РФ.

Стоит отметить, что с 2018 года министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации публикует оценку не только количественных объемов отечественных разведанных полезных ископаемых, но и подсчитывает их рыночную цену. Впервые такая работа была проделана в конце прошлого года.

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Источник: ТАСС
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