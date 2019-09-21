Вашингтон, 20 сентября. Представитель администрации президента США оговорился, заявив, что Украина оккупировала часть Российской Федерации.

Официальный представитель Белого дома рассказал о предстоящих переговорах президентов США и Украины, отметив, что Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским важность выполнения минских договоренностей всеми сторонами конфликта, «включая тех, кто оккупирует» территории России.

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — заявил представитель администрации президента США.

В свою очередь присутствовавшие на брифинге журналисты переспросить у представителя Белого дома, что он имел в виду. В ответ он пояснил, что президенты США и Украины планируют обсудить выполнение минских соглашений.

Ранее стало известно, что 25 сентября президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи лидеры США и Украины обсудят сотрудничество в сфере энергетики и торговли.

Кроме того, глава Белого дома намерен высказать украинскому президенту обеспокоенность в связи с «хищнической активностью Китая» на Украине. Также Трамп планирует предупредить Зеленского о попытках Китая похитить украинскую интеллектуальную собственность.