Украинский депутат уснул во время заседания Рады

Киев, 20 сентября. Украинский спортсмен и депутат Верховной рады Жан Беленюк уснул во время заседания парламента.

Украинский журналист Александр Гончаров опубликовал на своей странице в Facеbook фотографию, на которой запечатлен спящий Беленюк. На снимке можно увидеть, как 28-летний Беленюк сидит на рабочем месте в Верховной раде, опустив голову на руки. При этом украинские журналисты отмечают, что Беленюк принимал участие в голосованиях Рады. Утомленный украинский депутат во время голосования поднимался, а после возвращался в исходную позу. Так молодой политик провел все заседание Рады.

Стоит отметить, что Беленюк не первый парламентарий нынешнего созыва Рады, которого украинские журналисты ловят спящим во время заседания. Ранее депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко уснул на своем рабочем месте в ходе заседания Рады. При этом ранее в сеть попало видео, на котором был запечатлен уснувший экс-президент Украины Петр Порошенко.

Депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе. Кроме того, Беленюк является чемпионом мира и Европы в данном виде спорта.

Стоит отметить, что 16 сентября Жан Беленюк одержал победу на чемпионате мира по борьбе, который проходил в столице Казахстана. В финале мирового первенства Беленюк победил венгра Виктора Лоренца. Эта победа дает Беленюку возможность принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.