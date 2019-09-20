Украинский суд не разрешил Януковичу участвовать в заседаниях по видеосвязи

Киев, 20 сентября. Суд запретил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу принимать участие в судебных заседаниях по видеосвязи. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, киевский апелляционный суд не разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению жалобы на приговор по видеосвязи. Он также добавил, что суд объявил перерыв до 23 сентября в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу.

В свою очередь адвокат Януковича сообщил, что сторона защиты намерена ходатайствовать о допросе экс-президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, защита будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.

Напомним, в январе 2019 года украинский суд вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно приговорив его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Позднее адвокаты Януковича подали апелляционные жалобы на приговор.

В свою очередь Янукович заявил, что решение украинского суда не имеет ничего общего с законом, а все судебное разбирательство является «политическим заказом». Кроме того, Януковчи отметил, что украинские власти оказывали беспрецедентное давление на судей при рассмотрении данного дела.

Адвокат экс-президента Украины Александр Горошинский заявил, что решение украинского суда по делу Януковича ставит под вопрос легитимность приговора и судебного органа. Он также добавил, что политическая целесообразность уголовного дела против Януковича берет верх над «принципами законности и верховенства права».