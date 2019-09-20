Власти Украины пообещали конфисковать купленные россиянами земли

Киев, 20 сентября. Власти Украины планируют изымать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане России. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, президент Украины поручил отменить мораторий на продажу земли. По его словам, после внесения изменений в законодательство право на покупку земли получат только граждане Украины и украинские компании.

По словам Милованова, власти Украины будут конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане России.

«Это, конечно, конфискация», — отметил Милованов

Он также добавил, что правительство Украины создаст инструменты мониторинга, которые позволят «более широко применять механизм» конфискации.

«Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм», — сказал Милованов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими аграриями. В ходе встречи Зеленский отметил, что украинская земля принадлежит украинцам, поэтому продавать или покупать землю на Украине смогут только украинцы. Зеленский поручил правительству и парламенту подготовить и принять законопроект о рынке земель до 1 октября 2019 года.