В Раде начали собирать подписи за отмену президентской неприкосновенности

Киев, 20 сентября. Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей в поддержку законопроекта о лишении неприкосновенности президента Украины. Об этом сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

По его словам, партия начала сбор за принятие законопроекта о снятии неприкосновенности с президента и судей. Кива отметил, что данный законопроект будет рассмотрен, если его поддержат 150 депутатов Рады. Он также добавил, что партия будет информировать общественность о том, кто из парламентариев поддержал инициативу о рассмотрении законопроекта, а кто отказался.

«Закон, снимающий неприкосновенность с президента и судей, даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы», — отметил Кива.

Стоит отметить, что в ходе первого заседания Рады нового созыва украинские парламентарии приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Закон отменил действие нормы, которая не позволяла привлечь депутата к уголовной ответственности без согласия парламента. При этом украинские депутаты, как и прежде, не будут нести ответственность за результаты голосования и свои высказывания в Верховной раде. Кроме того, украинские парламентарии приняли закон об импичменте президента. Закон дает парламенту право инициировать импичмент президента Украины при поддержке большинства депутатов Рады.