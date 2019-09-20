Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 20 сентября. Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня, который действует на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, за минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, которые расположены на территории Идлибской зоны деэскалации. Под ударами артиллерии боевиков оказались населенные пункты Сабикия, Биньямин, Эль-Бурайдж и Маканис-Эд-Дувайри в провинции Алеппо.

Кроме того, боевики обстреляли окраины населенных пунктов Айн-Эль-Кантара, Сараф, Эз-Зиара, Кермель, Джанаджик, Махрука, Ардаш-Даг и Калаз Тахтани в провинции Латакия. Также под ударами артиллерии террористов оказались Хуайн-Эль-Кебир, Сукайят, Кафер-Айн, Телль-Марак, Мгарет-Марза, Телль Ас, Эс-Салихия, Зайтуна и Хан-Шейхун в провинции Идлиб, а также Хуайз и Кара-Джурн в провинции Хама.