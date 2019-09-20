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Умер заслуженный артист РФ Анатолий Бородин

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Умер заслуженный артист РФ Анатолий Бородин

Москва, 20 сентября. Актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался в возрасте 80 лет, сообщила пресс-служба Краснодарского творческого объединения им. Л. Г. Гатова «Премьера».

«На 81-м году ушел из жизни ведущий солист Краснодарского музыкального театра, талантливый актер театра и кино заслуженный артист России Анатолий Бородин», — говорится в сообщении.

С 1975 года Бородин был солистом Краснодарского театра оперетты, позже Краснодарского музыкального театра. Артист исполнил более 200 ролей в спектаклях, фильмах и сериалах.

«Он был бесконечно предан профессии и выходил на сцену до последних дней жизни, даря зрителем радость творчества», — отметили в театре.

Прощание с артистом пройдет в Музыкальном театре в Краснодаре 23 сентября в 11.00.

Что стало причиной смерти актера, не уточняется.

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Источник: Пресс-служба Краснодарского творческого объединения им. Л. Г. Гатова «Премьера»
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