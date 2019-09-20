Белый дом назвал основные темы переговоров Трампа с Зеленским

Вашингтон, 20 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой будет обсуждаться сотрудничество между странами в области энергетики и торговли. Об этом сообщил представитель администрации президента США.

По его словам, Трамп намерен провести встречу с Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. В ходе встречи главы государств обсудят сотрудничество между странами в сфере энергетики, а также вопросы торговли.

«Они рассмотрят дальнейшие возможности в дополнение к тому, что недавно было сделано, например, в сфере сотрудничества в области энергетики», — сказал представитель администрации президента США.

Он также добавил, что Трамп планирует обсудить с Зеленским дальнейшие реформы экономики Украины. Кроме того, в ходе встречи Трамп намерен высказать Зеленскому обеспокоенность в связи с «хищнической активностью Китая» на Украине, а также предупредить о попытках похитить украинскую интеллектуальной собственность, которые якобы предпринимает китайская сторона.

Представитель администрации президента США также сообщил, что Трамп планирует провести встречи главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что первая встреча президентов США и Украины должна была состояться в начале сентября в Варшаве в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако Трамп отменил свою поездку в Польшу из-за урагана «Дориан», который обрушился на юго-восточное побережье США.