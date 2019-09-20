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Богданов обсудил с делегацией Египта предстоящий саммит Россия — Африка

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Богданов обсудил с делегацией Египта предстоящий саммит Россия — Африка

Москва, 20 сентября. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Египта. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий саммит Россия — Африка.

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, в том числе в контексте предстоящего под председательством президента Российской Федерации В.В.Путина и президента Арабской Республики Египет А.Сиси саммита Россия — Африка в октябре с.г. в Сочи», — говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Дипломаты в ходе прошедшей в Москве в пятницу встречи обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ходе переговоров был сделан акцент на важности укрепления взаимодействия РФ и Египта в интересах урегулирования в этом регионе военно-политических конфликтов.

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Источник: Официальный сайт МИД РФ
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