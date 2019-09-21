Сирия, 21 сентября. САА зачищает Пальмиру от остатков ИГ1. Турция намерена построить военные базы на востоке Сирии. Боевики «Аджнат Кавказ» открыли огонь по беженцам в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали операция по зачистке от остатков ИГИЛ1 пустыни в Хомсе и окрестностей города Пальмира, зачистили склады боеприпасов джихадистов на севере Хамы, ведут огонь по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе города Кабана в Латакии и в Алеппо.

«Исламское государство1»: лишилось «спящих ячеек» в районе городе Пальмира в Хомсе и в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли периметр гуманитарного перехода «Абу-Духур» вместе с боевиками «Аджнат Кавказ» в Идлибе, выдвинулась к турецкой границе на севере Алеппо, чтобы помешать протестующим жителям.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряли трех боевиков на севере Алеппо, арестовали подозреваемого «курдского агента».

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре, во время которого случайно убили двух гражданских.

ВС Турции: намерены построить несколько военных баз на востоке Турции совместно с армией США для патрулирования «безопасной зоны», разгоняют демонстрантов у погранперехода «Баб-аль-Хава» в Алеппо.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): готовит новобранцев в отряд спецназа в Алеппо.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии Сирийская арабская армия продолжила наносить удары по опорным пунктам джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзной им «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация), как передает новостной портал Step News. Военнослужащие обстреляли из крупнокалиберной артиллерии укрытия боевиков в районе ключевого города Кабана, расположенного на склонах Курдских гор. Утром разведывательный вылет в район расположений радикалов совершили ВВС Сирии, которые ищут укрытия и военные базы джихадистов.

Провинция Алеппо

Утром в городе Африн прогремел взрыв у военного госпиталя. Как сообщает новостной портал Halab Today TV, взрывчатка была заложена в автомобиль. Взрыв нанес материальный ущерб самому зданию, информации о жертвах среди пациентов или персонала не поступало. Протурецкие боевики, оккупировавшие город, возлагают вину за теракт на курдских радикалов. Позднее отряд «Сирийской свободной армии» (ССА) заявил, что ими была обезврежена автомобильная бомба, оставленная в другом квартале. Днем ССА задержала двух человек в Африне по обвинению в связи с курдскими боевиками, передает Twitter-канал Aleppo AMC.

Курды совершили два нападения на боевиков «Сирийской свободной армии» в районе города Азаз. Источник в сети Twitter Not Woofers, сообщает, в результате вылазки курдами были ликвидированы пять боевиков, и еще трое тяжело ранены. Два боевика ССА были убиты днем во время столкновений курдами возле деревни Аль-Маликия, и один из яленов так называемого «Третьего легиона» (фракция ССА) был убит неизвестными. Предполагается, что это была снайперская атака курдских радикалов.

«Тахрир аш-Шам» перекрыла демонстрантам дорогу, ведущую к контрольно-пропускному пункту «Баб-аль-Хава» на сирийско-турецкой границе, о чем также сообщил источник. Боевики разворачивает свои блокпосты на трассе.

Иранские ополченцы Корпуса Стражей Исламской революции обстреляли позиции боевиков в районе поселка Халаса к северу от города Аль-Хадер, как сообщает портал Jisr TV. Источник также сообщает, что артиллерия САА ударила по опорным пунктам и конвою «Тахрир аш-Шам» у деревень Мансур, Шихан и Джамиат аз-Захра в городе Алеппо. САА в ответ атаковала места скопления радикалов деревнях Аль-Мансура и Кафр-Хамра северо-западнее от столицы провинции. Как передает источник, несколько боевиков были ликвидированы в ходе обстрела.

Протурецкие боевики укрепляют свои ряды. В учебно-тренировочном лагере «Фронта национального освобождения» готов к выпуску новый отряд спецназа, сообщает новостной медиапортал Ne Syria. «Лива аль-Кадисия» заявила о своем присоединении к боевикам «Ахрар аль-Шаркия», как передает источник в сети Twitter Breizhman1983.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) начала новую операцию против сил «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) в районе пустыни Бадия Аш-Шам в провинции Хомс, о чем сообщает новостное агентство Al Masdar. По сообщениям, при поддержке Сил национальной обороны (NDF) сирийская армия начала операцию против остатков террористов в районе поселка Хамима к востоку от города Пальмира. Согласно военному источнику, армия и ее союзники нанесли удар по вражеским силам в районе поселка. В то же время сирийские арабские военно-воздушные силы нанесли новые удары по нескольким объектам ИГИЛ. Это место в регионе Бадия аш-Шам было специально выбрано из-за недавних нападений террористов, в результате которых были убиты и ранены несколько солдат сирийской арабской армии. Операция армии ограничена районом Хамима, но может расшириться, если будет обнаружено больше террористических очагов. Напомним, что Пальмира оказалась под контролем ИГИЛ в мае 2015 года. С помощью ВКС РФ САА смогла полностью освободить Пальмиру к марту 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зонах оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) произошло очередное вооруженное нападение на представителей власти. Неизвестные в деревне Тель аль-Фал обстреляли автомобиль курдской полиции «Асайиш». В результате скончался один курдский боевик, второй был тяжело ранен, о чем сообщил портал Step News.

По информации портала Al Masdar, сопредседатель Сирийского Демократического Совета (политическое крыло SDF) Ильхам Ахмед заявил, что Дамаск пытается заработать поддержку Турции, очерняя курдских боевиков перед ООН. Сопредседатель совета также потребовал, чтобы сирийское правительство признало автономию за территориями курдской оккупации. Ранее официальным Дамаском было направлен жалоба Генеральному секретарю ООН на поддерживаемых международной коалицией во главе с США боевиков SDF, которые были названы сепаратистской террористической организацией, деятельность которой дестабилизирует обстановку в САР.

Днем SDF при поддержке сил международной коалиции, совершили налет в районе города Дибан, передает портал Deir Ezzor 24. Источник сообщает, что при задержании подозреваемых в связи с ИГИЛ членов племени под перекрестным огнем скончались два местных жителя Гиаф Латиф Аль-Фаузи Аль-Хафл и Маджед Махмуд Аль-Хафл. Позднее шейх племени Аль-Хафр призвал другие арабские племена восстать против произвола курдов.

Источник также сообщил, что в поселка Ас-Суса четверо детей получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине из числа оставшихся от «Исламского государства». Поселок находится в зоне контроля боевиков SDF, которые совместно с международной коалицией выбили из него террористов «Исламского государства» в 2018 году, однако с тех пор не провели работ по разминированию должным образом. Местное население до сих пор подрывается на минах-ловушках террористов.

Провинция Идлиб

Агентство Al Masdar сообщило, что «Тахрир аш-Шам» начала кампанию по обеспечению безопасности. Срочные меры были приняты боевиками после того, как в сеть попало видео, снятое разведчиками САА. На записи видно, что они проникли на территории, удерживаемые боевиками, и достигли турецкого наблюдательного поста никем не замеченные.

Днем отряды САА дислоцированные в окрестностях города Хан-Шейхун, обстреляли позиции радикалов в предместьях города Тремала. САА также нанесла удар по опорным пунктам альянса в предместьях города Маарет-Хурма, о чем сообщает портал Halab Today TV.

Толпы протестующих вышли к пограничному переходу «Баб-аль-Хава» с требованием открыть его для гражданских лиц, как передает Twitter-канал AMC Aleppo. Похожая забастовка уже проходила 30 августа, когда тысячи сирийцев прибыли к погранпереходу, позднее взяли его штурмом и где десятки людей пострадали, когда турецкие пограничники открыли огонь по протестующим. Вечером того же дня боевики «Тахрир аш-Шам» прибыли, чтобы избивать митингующих и установили блокпосты на дороге к погранпереходу.

Боевики «Аджнат Кавказ» обстреляли боевыми патронами группу гражданских лиц, которые направлялись к гуманитарному «коридору» «Абу-Духур». Местные источники в Идлибе сообщили агентству Sputnik, что боевики открыли огонь по гражданским лицам вблизи поселка Тель-Тукан. Боевиков поддержали также радикалы из альянса «Тахрир аш-Шам». Террористы также арестовали 27 мирных жителей, которые пытались проникнуть в районы контроля сирийской армии. Источники добавили, что «Тахрир аш-Шам» установили камеры для круглосуточного наблюдения, чтобы предотвратить выход любого гражданского лица в дополнение к размещению своих снайперов на всей территории. Пока в провинции остаются мирные жители, боевики смогут использовать их как живой щит.

Провинция Ракка

Агентство Baladi News сообщает, что турецкие пограничники задержали на сирийско-турецкой границе в районе провинции Ракка боевика «Исламского государства». По данным агентства задержанный известный под псевдонимом «Мухаммед Рамадан» ранее он являлся одним из палачей организации и несет ответственность за исполнение смертных приговоров, вынесенных ИГИЛ в Ракке. Он также незаконно проник на турецкую территорию из Сирии.

Провинция Хама

В ходе завершения работ по обеспечению безопасности районов, освобожденных сирийской армией от терроризма, саперы обнаружили большое количество различных боеприпасов, которые оставили террористы в поселках Аль-Киркат, Мурек и Аль-Тувейни, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Военный источник также сообщил агентству, что во время прочесывания города Аль-Каракат саперы обнаружили тайник с боеприпасами, из которого были извлечены самодельные ракеты, противотанковые снаряды. В Аль-Тувейни были изъяты ящики с боеприпасами, пулеметные установки и снаряды для гранатометов.

23-го августа подразделения САА восстановили контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Маркаба и другими деревнями и городами на севере Хамы, после того, как были уничтожены остатки боевиков в городе Хан-Шейхун.

Провинция Хасака

По данным портала Baladi News, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил о намерении Анкары установить постоянные военные базы с американскими силами международной коалиции в безопасной зоне на северо-востоке Сирии. Во время пресс-релиза Акар подчеркнул, что количество баз будет определяться по мере необходимости и ситуации на месте. Он пояснил, что целью его страны является установление зоны шириной 30-40 километров у границ для обеспечения безопасности и возвращения сирийских беженцев, проживающих в Турции, на родину.

Стоит напомнить, что официальный Дамаск рассматривает действия Анкары и Вашингтона по формированию безопасной зоны, совместных баз и патрулирований как прямое нарушение государственного суверенитета САР, так как международная коалиция ввела свои войска без официального запроса.

Ирак

Один иракский полицейский убит, а другой ранен в результате взрыва бомбы в провинции Киркук, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Взрывное устройство установленное было установлено в районе Хавиджа и детонировало, когда мимо проезжал патруль военной полиции. Сотрудник полиции скончался на месте. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что силы внутренней безопасности оцепили место происшествия и доставили раненых в ближайшую больницу для лечения. Выясняются обстоятельства инцидента, предполагается, что атака была организована ИГ1. Десять иракцев были ранены в минувший понедельник при взрыве в столице городе Багдад, при аналогичных обстоятельствах. 21 июня теракт в столичной мечети унес жизни десяти человек и свыше тридцати получили ранения, когда террорист привел в действие «пояс смертника». Оба теракта были организованы боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.