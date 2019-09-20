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Девять человек погибли при взрыве в Ираке

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Девять человек погибли при взрыве в Ираке

Багдад, 20 сентября. Не менее девяти человек погибли при взрыве в иракском городе Кербела. Как сообщил источник в МВД Ирака, еще четыре человека были ранены.

Как сообщает телеканал al-Sumaria, взрыв произошел у въезда в Кербелу. В одной из маршруток сдетонировало взрывное устройство. По данным телеканала, взрывное устройство, заложенное в маршрутку KIA, сработало рядом с КПП на въезде в город.

При этом, как передают СМИ, член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли заявил, что транспортное средство было переоборудовано для работы на газу, в маршрутке возник пожар, который и привел к взрыву.

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Источник: al-Sumaria
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