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Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ в Баку

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Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ в Баку

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Арину и Дину Авериных и Екатерину Селезневу с золотой медалью в командном турнире чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Сборная РФ по художественной гимнастике выиграла в командном турнире на чемпионате мира в Баку. Спортсменки по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрали 186,500 балла. 

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате в Баку. Российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень, свое мировое лидерство», — говорится в сообщении. 

Глава государства высоко оценил выступления спортсменок, назвав их яркими и впечатляющими, сообщил НСН. По его словам, гимнастки подарили болельщикам незабываемые эмоции и порадовали их «отточенной техникой и мастерством». 

В заключении президент России пожелал сестрам Авериным и Селезневой новых побед и удачи, отметил телеканал «360». 

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Источник: Пресс-служба президента РФ
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