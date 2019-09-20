Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ в Баку

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Арину и Дину Авериных и Екатерину Селезневу с золотой медалью в командном турнире чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сборная РФ по художественной гимнастике выиграла в командном турнире на чемпионате мира в Баку. Спортсменки по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрали 186,500 балла.

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате в Баку. Российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень, свое мировое лидерство», — говорится в сообщении.

Глава государства высоко оценил выступления спортсменок, назвав их яркими и впечатляющими, сообщил НСН. По его словам, гимнастки подарили болельщикам незабываемые эмоции и порадовали их «отточенной техникой и мастерством».

В заключении президент России пожелал сестрам Авериным и Селезневой новых побед и удачи, отметил телеканал «360».