«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Мамаевым

Москва, 20 сентября. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Мамаев был игроком «Краснодара» с 2013 года. Футболист провел за клуб 146 матчей, забил 35 голов, а также сделал 30 результативных передач. В составе «Краснодара» Мамаев стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне 2014/15.

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией друзей устроили две потасовки в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил спортсменов к тюремным срокам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали ходатайства об УДО. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева. 17 сентября футболисты были освобождены из-под стражи.

18 сентября стало известно, что Александр Кокорин продлил свой контракт с футбольным клубом «Зенит». Однако позднее выяснилось, что Российский футбольный союз отказался зарегистрировать Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение РФС. По его словам, Кокорин не только провел в заключении «год за проступок, который совершали 99% мужского населения», но теперь еще и лишен футбола на пять месяцев.