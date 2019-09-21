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Медведчук назвал основное условие для улучшения инвестиционного климата на Украине

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Медведчук назвал основное условие для улучшения инвестиционного климата на Украине

Киев, 21 сентября. Урегулирование ситуации в Донбассе является основным условием для улучшения инвестиционного климата на Украине, выразил уверенность Виктор Медведчук — глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Соответствующее заявление он сделал  в эфире телеканала «112. Украина» в пятницу.

«Самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия в Донбассе», — отметил Медведчук.

Он указал на то, что урегулирование в Донбассе, а именно мир и прекращение боевых действий, определенноо главнее, чем «МВФ и издевательство над страной и людьми».

Прекращение конфликта на Донбассе является главным сигналом, который может породить создание инвестиционного климата, пояснил политик.

Медведчук назвал основное условие для улучшения инвестиционного климата на Украине

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по решению конфликта в Донбассе предложил сразу развести силы вдоль всей линии соприкосновения. Незадолго до этого командующий так называемой операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко объявил о подготовке к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

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Источник: «112. Украина»
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