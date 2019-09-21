Медведчук назвал основное условие для улучшения инвестиционного климата на Украине

Киев, 21 сентября. Урегулирование ситуации в Донбассе является основным условием для улучшения инвестиционного климата на Украине, выразил уверенность Виктор Медведчук — глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112. Украина» в пятницу.

«Самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия в Донбассе», — отметил Медведчук.

Он указал на то, что урегулирование в Донбассе, а именно мир и прекращение боевых действий, определенноо главнее, чем «МВФ и издевательство над страной и людьми».

Прекращение конфликта на Донбассе является главным сигналом, который может породить создание инвестиционного климата, пояснил политик.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по решению конфликта в Донбассе предложил сразу развести силы вдоль всей линии соприкосновения. Незадолго до этого командующий так называемой операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко объявил о подготовке к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.