Очевидец рассказал об ошибках врачей при спасении девочки в турецком отеле

Москва, 20 сентября. Очевидец трагических событий с 12-летней россиянкой, руку которой засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, рассказал о халатности персонала гостиницы и ошибках медиков.

Прибывший на отдых в Турцию с семьей и друзьями американец Хосик Аракелян был среди тех, кто помогал отцу девочки высвободить ее руку. По его словам, никто из персонала гостиницы не знал, как выключить воду. Друг жителя США бросился в электрощитовую и отключил предохранители — только благодаря его действиям удалось прекратить подачу воды.

Кроме того, диджей не выключил музыку, которая заглушала крики очевидцев о помощи, а никто из сотрудников не стал вызывать медиков.

«Я увидел какого-то парня – он стоял рядом и закрывал руками глаза своей жене и дочке, чтобы они не видели, что происходит. Я крикнул, чтобы он вызывал врачей – и только тогда он позвонил в скорую», — поделился с «Комсомольской правдой в Петербурге» Аракелян.

Американца также удивило поведение врачей, которые прибыли в турецкий отель. По его словам, медики не попытались удалить жидкость из носа и рта девочки, не обеспечили ее кислородом.

Изначально ребенка хотели доставить из Бодрума в Денизли на вертолете. Однако в предоставлении воздушного судна отказали из-за выходного дня. В итоге девочку везли до города на машине больше трех часов.

«Я не знаю, можно ли было спасти девочку, если бы все – и отель, и врачи со скорой - все сделали правильно. Но, думаю, у нее было бы гораздо больше шансов выжить», — сказал очевидец тех страшных событий.

Напомним, в конце августа ребенка госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в турецком отеле в Бодруме. На помощь турецким врачам прибыли медики из Петербурга. Специалисты боролись за жизнь подростка десять дней, но попытки не увенчались успехом.