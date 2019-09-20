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В Китае девочка погибла, пытаясь приготовить попкорн по рецепту из Сети

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В Китае девочка погибла, пытаясь приготовить попкорн по рецепту из Сети

Пекин, 20 сентября. В Китае 14-летняя девочка погибла, пытаясь приготовить попкорн по рецепту из кулинарного блога на YouTube. Как пишут СМИ, во время приготовления блюда начался пожар и подросток получил серьезные ожоги.

Как передает South China Morning Post, 14-летняя девочка вместе с 12-летней подругой решили приготовить попкорн по рецепту блогера Ms Yeah. В ролике блогер кладет зерна кукурузы в жестяную банку из-под газировки, которую нагревает спиртовой горелкой. Девочки решили повторить этот способ, но у них не было спиртовки и они налили горючее в другую жестянку, которую тоже стали разогревать. Искра от пламени попала в емкость со спиртом, и она взорвалась. Огонь перекинулся на одежду подростков.

По информации СМИ, 14-летняя девочка получила очень серьезные ожоги и скончалась в больнице. 12-летний ребенок выжил, но ему требуется пластическая операция.

Сообщается, что блогер согласилась выплатить компенсацию семье погибшей. Автор рецепта также заявила, что дети не следовали ее указаниям в рецепте, из-за чего и произошло ЧП. Блогер также пообещала удалить со своего канала видео, которые могут привести к несчастным случаям.

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Источник: South China Morning Post
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