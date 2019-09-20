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Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили ситуацию в Сирии и Персидском заливе

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Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили ситуацию в Сирии и Персидском заливеМосква, 20 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили ситуацию в Сирии, а также в зоне Персидского залива. Кроме того, Лавров и Гутерреш обсудили итоги встречи глав государств-гарантов астанинского процесса по Сирии, которая состоялась в Анкаре.

«Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября в Анкаре переговоры с участием президентов России, Турции и Ирана, в ходе которой обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии. Прошедшая встреча стала пятой по счету. В ходе переговоров главам государств удалось согласовать конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.

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