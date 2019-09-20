Сирия, 20 сентября. На границе Ракки схвачен бывший палач ИГИЛ1*. «Фронт национального освобождения» готовит новобранцев в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет огонь по опорным пунктам радикалов в районе города Кабана в Латакии.

«Исламское государство1»: лишилось одного из бывших высокопоставленных членов на границе Ракки.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): готовит новобранцев в отряд спецназа в Алеппо.

«Исламская партия Туркестана»¹: несет потери на северо-востоке Латакии.

«Ахрар аль-Шаркия»: расширила свои ряды за счет присоединения боевиков «Лива аль-Кадисия».

ВС Турции: задержали при попытке незаконно пересечь границу бывшего палача ИГИЛ в Ракке.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) возобновила наступление на северо-востоке провинции Латакия, совершив нападение на позиции джихадистов «Тахрир аш-Шам» возле города Кабана, как передает портал Al Masdar News. Согласно информации военного источника силы четвертой бронетанковой дивизии ударили по линиям обороны джихадистов вокруг ключевого города провинции. Как передает источник, военнослужащим удалось причинить значительный ущерб боевикам «Исламской партии Туркестана» (ближайший союзник «Тахрир аш-Шам» в Латакии, одна из запрещены в РФ террористических организаций). Сирийская армия в значительной степени сконцентрировала огонь из своих артиллерийских и зенитных установок на базах джихадистов и туннелях, которые были построены ими в окрестностях города. Сирийская арабская армия готовится к штурму Кабаны, чтобы изгнать боевиков с высот Курдских гор.

Провинция Алеппо

Сирийская армия нанесла удары по позициям террористов в окрестностях Алеппо в ответ на обстрелы города, как сообщил вечером портал РИА Новости. Несколько ракетных снарядов были выпущены боевиками у кольцевой развязки в районе Шихан и Джамиат аз-Захра в городе Алеппо. САА в ответ атаковала места скопления радикалов деревнях Аль-Мансура и Кафр-Хамра северо-западнее от столицы провинции. Как передает источник, несколько боевиков были ликвидированы в ходе обстрела.

В учебно-тренировочном лагере боевиков «Фронта национального освобождения» (больше известен как «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») готов к выпуску новый отряд спецназа, как сообщает новостной медиапортал Ne Syria. Учитывая сложную обстановку на севере Алеппо, предполагается, что спецназ направят на север, где на протурецких боевиков совершают ежедневно нападения курдские радикалы из состава операции «Гнев Оливок».

Группировка «Лива аль-Кадисия» заявила о своем присоединении к боевикам «Ахрар аль-Шаркия», как передает источник в сети Twitter Breizhman1983.«Лива аль-Кадисия» - небольшая группа, ранее входила в альянс «Джейш Усуд аль-Шаркия», который действовал в провинции Дейр-эз-Зор в 2013 году и развалился там же.

Провинция Ракка

Агентство Baladi News сообщает, что турецкие пограничники задержали на сирийско-турецкой границе в районе провинции Ракка боевика «Исламского государства». По данным агентства задержанный известен под псевдонимом «Мухаммед Рамадан». Ранее он являлся одним из палачей организации. По данным агентства, Рамадан является одним из тех, кто несет ответственность за исполнение смертных приговоров, вынесенных ИГИЛ в Ракке. Он также незаконно проник на турецкую территорию из Сирии.

Ирак

Один иракский полицейский убит, а другой ранен в результате взрыва бомбы в провинции Киркук, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Взрывное устройство установленное было установлено в районе Хавиджа и детонировало, когда мимо проезжал патруль военной полиции. Сотрудник полиции скончался на месте. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что силы внутренней безопасности оцепили место происшествия и доставили раненых в ближайшую больницу для лечения. Выясняются обстоятельства инцидента, предполагается, что атака была организована ИГ1. Десять иракцев были ранены в минувший понедельник при взрыве в столице городе Багдад, при аналогичных обстоятельствах. 21 июня теракт в столичной мечети унес жизни десяти человек и свыше тридцати получили ранения, когда террорист привел в действие «пояс смертника». Оба теракта были организованы боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.