Минюст опроверг отмену профессиональных праздников в России

Москва, 20 сентября. Министерство юстиции России опровергло сообщения прессы о якобы отмене некоторых профессиональных праздников в стране.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется», — сказал представитель пресс-службы ведомства в беседе с РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские власти рассматривают возможность отмены ряда профессиональных праздников, которые были введены еще в СССР, напомнил НСН. Это объяснялось «регулярной гильотиной» — реформы контрольно-надзорной деятельности, которой не пересмотренные и не актуализированные надзорные к бизнесу требования должны быть отменены с 2021 года, сообщил телеканал «360».

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя возможность отмены профессиональных праздников, заявил, что рассчитывает на деликатный подход к этому вопросу. Он также выразил уверенность, что такие праздники, как День медика, железнодорожника, авиатора или металлурга останутся. В то же время он считает, что нет ничего страшного в том, если будут отменены те профессиональные праздники, смысл которых был утрачен со временем, так как исчезли те или иные профессиональные сообщества.