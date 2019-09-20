Глава МИД Украины назвал условия для снятия блокады Донбасса

Киев, 20 сентября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал условия для снятия блокады с Донбасса.

Министр отметил, что украинские власти не отменят блокаду региона, пока Киев не вернет под свой контроль все промышленные предприятия, которые находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», — сказал Пристайко.

Глава МИД Украины также добавил, что Киев осуществляет экономическую блокаду крупных промышленных предприятий. При этом власти Украины готовы поставлять в республики Донбасса товары народного потребления.

«Есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары?» — задался вопросом Пристайко.

Министр также добавил, что власти Украины намерены внести изменения в список товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения в Донбассе.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году власти Украины ввели пропускной режим на линии разграничения в Донбассе. В конце января 2017 года украинские националисты, в числе которых были депутаты Рады, заблокировали транспортное сообщение с республиками Донбасса, а также объявили «незаконной» торговлю с ДНР и ЛНР.