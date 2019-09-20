Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Врачи рассказали, как сохранить хорошую память после 60 лет

44
0 Оставить комментарий

Врачи рассказали, как сохранить хорошую память после 60 лет

Москва, 20 сентября. Российские врачи составили список рекомендаций для сохранения физической формы и хорошей памяти после 60 лет.

Людям старшего поколения нужно следить за уровнем сахара в крови и артериальным давлением, чтобы предотвратить инсульт. Отказ от вредных привычек продлит жизнь.

Без консультации врача не рекомендуется принимать снотворные и антидепрессанты. Если в прошлом у вас были падения с высоты, берегите голову, пишет Ria56.

Зарядка на свежем воздухе, спорт и танцы помогают почувствовать бодрость в теле. Правильное питание и контроль веса, здоровый сон благоприятно влияют на человека.

Если вы старше 60 лет, вам нельзя волноваться. Больше общайтесь с друзьями, не замыкайтесь в себе. Тренировать память и развивать мозг можно с помощью шахмат и иностранных языков.

Рукоделие, лепка, аппликация — любое хобби, которое вам понравится, необходимо для улучшения мелкой моторики рук. Врачи напоминают о пользе позитивного мышления и активной жизненной позиции.

Ранее врачи рассказали, как не заболеть при резком похолодании. Во-первых, нужно одеваться по погоде и всегда носить с собой зонт, чтобы не промокнуть. Если вы все-таки попали под дождь, отогрейтесь, выпив травяной чай, или постойте под горячим душем.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров