Врачи рассказали, как сохранить хорошую память после 60 лет

Москва, 20 сентября. Российские врачи составили список рекомендаций для сохранения физической формы и хорошей памяти после 60 лет.

Людям старшего поколения нужно следить за уровнем сахара в крови и артериальным давлением, чтобы предотвратить инсульт. Отказ от вредных привычек продлит жизнь.

Без консультации врача не рекомендуется принимать снотворные и антидепрессанты. Если в прошлом у вас были падения с высоты, берегите голову, пишет Ria56.

Зарядка на свежем воздухе, спорт и танцы помогают почувствовать бодрость в теле. Правильное питание и контроль веса, здоровый сон благоприятно влияют на человека.

Если вы старше 60 лет, вам нельзя волноваться. Больше общайтесь с друзьями, не замыкайтесь в себе. Тренировать память и развивать мозг можно с помощью шахмат и иностранных языков.

Рукоделие, лепка, аппликация — любое хобби, которое вам понравится, необходимо для улучшения мелкой моторики рук. Врачи напоминают о пользе позитивного мышления и активной жизненной позиции.

Ранее врачи рассказали, как не заболеть при резком похолодании. Во-первых, нужно одеваться по погоде и всегда носить с собой зонт, чтобы не промокнуть. Если вы все-таки попали под дождь, отогрейтесь, выпив травяной чай, или постойте под горячим душем.