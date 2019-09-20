Трамп назвал Китай мировой угрозой

Вашингтон, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал Китай «в некотором роде» мировой угрозой. Это заявление он сделал перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению Трампа, Китай можно считать «мировой угрозой» в связи с тем, что Пекин наращивает военную мощь «быстрее всех в мире».

«Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги», — заявил Трамп журналистам.

Глава Белого дома пояснил, что имеет в виду «несправедливые» экономические и торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. При этом он добавил, что США и КНР уже близки к заключению сделки по торговле. По мнению Трампа, у Китая нет выбора, кроме как договориться со Штатами.

Президент США заявляет, что КНР хочет как можно быстрее договориться о сделке, так как экономика Китая якобы терпит «большие потери». Если же говорить об экономике США, то она, по мнению главы Белого дома, от этого «только выиграет».

Ранее Дональд Трамп сообщил о переносе срока введения пошлин на китайские товары с 1 до 15 октября.

Напомним, осенью 2019 года США повысили на 15% пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов. Пекин ответил повышением пошлин на товары из США, выразил протест Вашингтону и инициировал разбирательство по данному факту во Всемирной торговой организации.