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Друг семьи Заворотнюк рассказал о возможных причинах возникновения рака у актрисы

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Друг семьи Заворотнюк рассказал о возможных причинах возникновения рака у актрисыМосква, 20 сентября. Близкий друг семьи Анастасии Заворотнюк рассказал, что стало причиной возникновения тяжелого заболевания у актрисы.

По его словам проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались сразу после родов. При этом за год до беременности актриса прошла полное обследование, в ходе которого ей даже сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. По итогам обследования медики не обнаружили никаких признаков заболевания у актрисы.

«Никаких опухолей у Насти не было. Болезнь выявили только после родов», — рассказал близкий друг семьи Анастасии Заворотнюк, пожелавший не афишировать свое имя.

Он также добавил, что в настоящее время актрису лечат лучшие врачи России, поэтому есть надежда на выздоровление, передает PolitPuzzle.

Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным источников у актрисы диагностировали опухоль мозга на последней стадии. В середине сентября актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. Медики ввели Заворотнюк в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать.

19 сентября российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что возможной причиной возникновения тяжелого заболевания у Заворотнюк могли стать стволовые клетки, которая актриса использовала для омоложения.

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Источник: PolitPuzzle
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