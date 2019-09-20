Армия Сирии ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

Дамаск, 20 сентября. Правительственные войска Сирии в пятницу нанесли удар по позициям боевиков в окрестностях Алеппо в ответ на обстрелы города, сообщил телеканал Ikhbariya.

По информации телеканалы, террористические группировки запустили несколько снарядов в район округа Шихан. В ответ сирийская армия ударила по скоплению боевиков в деревнях аль-Мансура и Кафр-Хамра к северу и западу от Алеппо. Несколько террористов были ликвидированы, отметил телеканал.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. В данный момент армия САР продолжает зачистки от боевиков.

Власти Сирии также занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину. На первый план выступает политическое урегулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.