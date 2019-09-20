Коллеги-фигуристы раскритиковали Ягудина за участие в эфире «Пусть говорят» о Заворотнюк

Москва, 20 сентября. Российский фигурист Алексей Ягудин любит пиариться на чужих трагедиях. Об этом заявили коллеги спортсмена по льду после его участия в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, посвященном здоровью актрисы Анастасии Заворотнюк.

Оказалось, что многие представители фигурного катания были очень удивлены тем, что Ягудин, представив себя другом пары Заворотнюк и Чернышева, согласился принять участие в скандальном эфире, посвященном звезде.

Телевизионный продюсер Алина Красна рассказала, что фигурист получил за участие в шоу гонорар, примерно в 200 тысяч рублей, рассказывает «КП».

В студии ведущего Дмитрия Борисова Ягудин рассказал, что живет рядом с Заворотнюк в поселке Крекшино, поэтому якобы неоднократно лично был свидетелем того, как у дома актрисы часто дежурила машина скорой помощи. Спортсмен также поделился тем, что супруг актрисы Петр Чернышев перестал отвечать на сообщения, связанные с ее здоровьем.

При этом Ягудин отметил, что при личной встрече с артисткой весной он не заметил в ней никаких внешних перемен.

После выхода неоднозначного эфира многие коллеги Ягудина заявили, что больше не подадут спортсмену даже руки. В частности, участие в программе «соседа» Заворотнюк прокомментировал олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало, поэтому никаких комментариев я не даю. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях. Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга», — категорично заявил Траньков.

Спортсмен также отметил, что Ягудин вовсе не дружил с Чернышевым. Фигуристы были скорее конкурентами, чем друзьями.

Траньков рассказал, что многие фигуристы отказались идти на шоу, согласился только Ягудин. «Бог ему судья», — заключил Траньков.

Прокомментировала смелое выступление спортсмена в ток-шоу и ведущая Елена Родина.

В своем Instagram-аккаунте девушка написала, что Ягудин вовсе не является приближенным к семье Заворотнюк-Чернышевых, поэтому «осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране».

Также она указала на участие спортсмена в передаче на коммерческой основе и заявила, что в таких обстоятельствах оно выглядит особенно «омерзительно».

Девушка отметила и то, что в ходе эфира Ягудин успел позаботиться о собственном успехе и прорекламировал свои гастроли в Крыму, даже уточнив город — Ялта.

«Лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля», — указала Родина.

Напомним, 16 сентября в эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Пусть говорят», посвященный Анастасии Заворотнюк. В студии программы был, в частности, фигурист, коллега мужа актрисы Петра Чернышева Алексей Ягудин, бывший PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева, а также приглашенные эксперты-медики.

Программа была подготовлена и выпущена без официальных заявлений о здоровье актрисы со стороны семьи и лечащих врачей.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на Первый канал за этот эфир.