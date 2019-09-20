Захарова назвала резолюцию ЕП об исторической памяти фальсификацией истории

Москва, 20 сентября. Принятие Европейским парламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» — очередной виток грубой фальсификации истории, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Текст комментария дипломата опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, депутаты ЕП в четверг приняли резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». Евродепутат от Латвии и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок сообщила, что за резолюцию проголосовали 535 парламентариев, 66 — высказались против, 52 — воздержались от голосования.

«Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», — заявила Захарова в ответ на вопрос РИА Новости.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что утверждение евродепутатов о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года, ничего общего с историей не имеет. При этом Захарова подчеркнула, что в принятой ЕП резолюции «нет ни слова о проводившейся западными странами политике умиротворения агрессора с целью переориентирования захватнических планов Гитлера с Запада на Восток и о кульминации этой линии — Мюнхенском сговоре 1938 года».

Дипломат еще раз подчеркнула опасность «курса на политизацию и ревизию исторических фактов», отметил RT. По ее мнению, евродепутаты, замалчивая неприятную для себя историю и представляя новую версию событий, окончательно теряют связь с реальностью.

Дипломат обратила внимание на то, что в ряде европейских стран реабилитируют нацистских преступников, проходят различные шествия ветеранов «Войск СС» и их сторонников. Именно это является истинной угрозой принципам обеспечения демократии и прав человека, констатировала Захарова.