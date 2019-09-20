Завоевавшая золото на ЧМ российская гимнастка рассказала о поздравлении от Путина

Москва, 20 сентября. Российская гимнастка Екатерина Селезнева, завоевавшая золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, поделилась эмоциями от победы и рассказала о поздравлении, полученном от президента России Владимира Путина.

По словам девушки, этот чемпионат мира — первый ее в карьере. Свои эмоции Селезнева назвала невероятными.

«Пока еще не пришло до конца осознание того, что произошло. От Владимира Владимировича [Путина] я не каждый день, конечно, получаю поздравления, поэтому тоже очень радостно», — сказала Екатерина Селезнева в беседе с телеканалом «360».

Девушка поблагодарила своих тренеров: Ирину Винер-Усманову и свою маму Ольгу Назарову, которая также является личным тренером спортсменки. Екатерина Селезнева подчеркнула, что одержать победу ей помогли поддержка и вера команды.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике. В поздравлении Селезневой глава государства выразил надежду на дальнейшие победы спортсменки. По его словам, выступление гимнастки отличалось мастерством и красотой.

Как передает RT, сборная России за свое выступление в Баку набрала 186,500 балла. В составе команды выступали Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева. Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.