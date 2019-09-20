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Трамп иронично отреагировал на выход мэра Нью-Йорка из президентской гонки

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Трамп иронично отреагировал на выход мэра Нью-Йорка из президентской гонкиВашингтон, 20 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп иронично отреагировал на выход из президентской предвыборной гонки мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от борьбы за президентское кресло на выборах 2020 года. Предвыборная кампания Де Блазио продолжалась последние четыре месяца и часто становилась объектом для насмешек со стороны Дональда Трампа. Согласно результатам национальных опросов, Де Блазио поддерживали менее 1% избирателей.

«О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая история за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки, Билл де Блазио, который имел ровно нулевую поддержку избирателей, но обладал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что Де Блазио заявил о намерении участвовать в выборах президента в мае 2019 года. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в 2020 году, назвал Де Блазио худшим мэром в США. Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года, передает SM-News.

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Источник: SM-News
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