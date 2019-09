Трамп иронично отреагировал на выход мэра Нью-Йорка из президентской гонки

Вашингтон, 20 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп иронично отреагировал на выход из президентской предвыборной гонки мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от борьбы за президентское кресло на выборах 2020 года. Предвыборная кампания Де Блазио продолжалась последние четыре месяца и часто становилась объектом для насмешек со стороны Дональда Трампа. Согласно результатам национальных опросов, Де Блазио поддерживали менее 1% избирателей.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!