Трамп иронично отреагировал на выход мэра Нью-Йорка из президентской гонки

Вашингтон, 20 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп иронично отреагировал на выход из президентской предвыборной гонки мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от борьбы за президентское кресло на выборах 2020 года. Предвыборная кампания Де Блазио продолжалась последние четыре месяца и часто становилась объектом для насмешек со стороны Дональда Трампа. Согласно результатам национальных опросов, Де Блазио поддерживали менее 1% избирателей.

«О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая история за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки, Билл де Блазио, который имел ровно нулевую поддержку избирателей, но обладал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2019 г.

Стоит отметить, что Де Блазио заявил о намерении участвовать в выборах президента в мае 2019 года. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в 2020 году, назвал Де Блазио худшим мэром в США. Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года, передает SM-News.