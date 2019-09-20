Трамп объявил о введении самых значительных санкций против Ирана

Вашингтон, 20 сентября. Власти США приняли решение ужесточить санкции против Ирана и ввести ограничения в отношении Национального банка страны. Об этом в пятницу заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Самые значительные санкции из всех, что когда-либо вводились против страны», — отметил он.

По информации американского Минфина, под санкции также попали иранский Национальный фонд развития и компания Etemad Tejarate Pars Co.

О намерении усилить санкции против Ирана американский лидер объявил еще в среду. Он поручил министерству финансов ввести новые ограничения против исламской республики, не уточняя при этом, что послужило для этого поводом.

Напомним, что в начале года президент США объявил о выходе из иранской ядерной сделки и вновь ввел санкции, которые ранее были отменены его предшественником. Трамп придерживается тактики «мир через силу», о чем он неоднократно заявлял. Хозяин Белого дома намерен таким образом принудить Тегеран к новой ядерной сделке, но уже на более выгодных для США условиях.

Действия Вашингтона осудила Россия и многие европейские лидеры. Они даже разработали специальный механизм, который позволял бы Ирану торговать в обход американских санкций. Соединенные же Штаты тем временем пристально следят за Тегераном и вносят в список санкций любые организации и лиц, которые осуществляют деловые контакты с этой страной.