Трамп заявил, что США готовы в любой момент нанести удары по 15 объектам Ирана

Вашингтон, 20 сентября. Лидер США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова в любой момент нанести удары по 15 объектам Ирана, но пока «не хочет» этого делать. Об этом глава Овального кабинета рассказал на встрече с журналистами.

«Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты — прим. ред.) еще здесь, — это сказать: «Давайте, ребята, начинайте». Это был бы очень плохой день для Ирана… Самое легкое, что я могу сделать, — это сказать: «Давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране». Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать», — заявил Трамп.

Трамп саркастично подчеркнул, что мог бы начать атаки в течение тех минут, что представители прессы проводят в его кабинете, чтобы у них появился большой материал, о котором можно рассказать миру.

Глава Белого дома уверен, что воздержание США от таких действий демонстрирует исключительно силу государства, но точно не его слабость.

«Не важно, будет это через неделю, через две, три. Я думаю, то, как мы себя ведем, показывает намного больше силы», — сказал Трамп.

Кроме того, он язвительно напомнил, что дела в Иране идут плохо, и заявил, что якобы хотел, чтобы ситуация в стране нормализовалась, в то время как только что ввел самые суровые санкции, некогда применявшиеся к государству.

Дональд Трамп проводит жесткую санкционную политику в отношении Тегерана. Россия и ряд европейских стран осудили действия Вашингтона и разработали механизм, который позволял бы Ирану торговать в обход американских санкций. Но США пристально следят за Ираном и мгновенно вносят в список санкций любые организации и лиц, которые осуществляют деловые контакты с этой страной.