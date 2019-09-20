В Набережных Челнах наградили росгвардейцев, спасших упавшую с моста женщину

Набережные Челны, 20 сентября. Двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Набережные Челны поощрили за спасение женщины, упавшей с моста в реку. Старший сержант Руслан Тахаутдинов и прапорщик Айрат Хайруллин получили в подарок бытовую технику, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Происшествие случилось поздним вечером в начале сентября. С высокого моста в реку упала женщина. Старший сержант Руслан Тахаутдинов и прапорщик Айрат Хайруллин патрулировали город, когда к ним поступил сигнал бедствия.
«Когда мы прибыли на место, то увидели на мосту толпу. Люди кричали, что кто-то упал вниз. Мост этот высотой примерно с пятиэтажный дом, падение с него очень опасно. С берега было к воде не спуститься, мешали деревья, камыши, болотистая местность. Мы вспомнили, что неподалеку находится прокат катамаранов. Поехали туда, нашли охранника, объяснили ситуацию, взяли двухместный прогулочный катамаран и поплыли на нем к мосту», — рассказал Айрат Хайруллин.
Из-за темноты разглядеть пострадавшую было невозможно. К счастью, на место прибыл еще один экипаж Росгвардии: у них были мощные фонари, и они подсказывали, куда двигаться. Спустя некоторое время бойцы увидели женщину. Она была без сознания.
«Когда подплывали, Руслан управлял катамараном, а я ее схватил, стал поднимать к нам. Потом мне помог Руслан, и вдвоем мы уложили ее на бортик вниз животом, чтобы из нее вышла вода, которой женщина наглоталась. Потом она очнулась и стала что-то говорить, но несвязно. Тогда мы поплыли к берегу, где уже видели «мигалки» скорой помощи», — вспоминает Айрат.
Добравшись до суши, Руслан с Айратом на носилках перенесли пострадавшую в карету скорой помощи и передали медикам.
«Это большая ответственность. Когда мы еще искали ее под мостом, я очень переживал, успеем ли мы ее найти, вытащить из воды вовремя. Уже потом, когда мы узнали, что с ней все в порядке, я был рад и горд, что удалось ей помочь», — поделился Руслан Тахаутдинов.
Чтобы убедиться, что со спасенной женщиной все в порядке, росгвардейцы звонили в больницу. Медики их успокоили, сообщив, что жить женщина точно будет.
Руслан Тахаутдинов служит в Росгвардии с 2013 года, Айрат Хайруллин — с 2007. Недавно Руслан написал рапорт о переводе в ОМОН и ожидает соответствующего приказа.
«Наша работа требует бдительности и внимательности, — рассказал о своей службе Тахаутдинов. — Ты постоянно в ответе за безопасность граждан, это дисциплинирует».
Что касается Айрата, то два года назад у него был похожий случай, когда с этого же моста ранней весной упала девушка. Добираться к ней пришлось по льду. За спасение девушки Хайруллина тогда наградили ведомственной медалью «За спасение».
«Эти сотрудники на хорошем счету, взысканий не имеют. Исполнительные, проявляют разумную инициативу, хорошо знают все регламентирующие документы и правовую базу. В ситуации со спасением женщины оперативно среагировали, оценили ситуацию и приняли все необходимые меры. Молодцы», — рассказал о бойцах врио начальника ОВО по городу Набережные Челны Вячеслав Лупоок.