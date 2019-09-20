В Набережных Челнах наградили росгвардейцев, спасших упавшую с моста женщину

Набережные Челны, 20 сентября. Двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Набережные Челны поощрили за спасение женщины, упавшей с моста в реку. Старший сержант Руслан Тахаутдинов и прапорщик Айрат Хайруллин получили в подарок бытовую технику, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествие случилось поздним вечером в начале сентября. С высокого моста в реку упала женщина. Старший сержант Руслан Тахаутдинов и прапорщик Айрат Хайруллин патрулировали город, когда к ним поступил сигнал бедствия.

«Когда мы прибыли на место, то увидели на мосту толпу. Люди кричали, что кто-то упал вниз. Мост этот высотой примерно с пятиэтажный дом, падение с него очень опасно. С берега было к воде не спуститься, мешали деревья, камыши, болотистая местность. Мы вспомнили, что неподалеку находится прокат катамаранов. Поехали туда, нашли охранника, объяснили ситуацию, взяли двухместный прогулочный катамаран и поплыли на нем к мосту», — рассказал Айрат Хайруллин.

Из-за темноты разглядеть пострадавшую было невозможно. К счастью, на место прибыл еще один экипаж Росгвардии: у них были мощные фонари, и они подсказывали, куда двигаться. Спустя некоторое время бойцы увидели женщину. Она была без сознания.

«Когда подплывали, Руслан управлял катамараном, а я ее схватил, стал поднимать к нам. Потом мне помог Руслан, и вдвоем мы уложили ее на бортик вниз животом, чтобы из нее вышла вода, которой женщина наглоталась. Потом она очнулась и стала что-то говорить, но несвязно. Тогда мы поплыли к берегу, где уже видели «мигалки» скорой помощи», — вспоминает Айрат.

Добравшись до суши, Руслан с Айратом на носилках перенесли пострадавшую в карету скорой помощи и передали медикам.

«Это большая ответственность. Когда мы еще искали ее под мостом, я очень переживал, успеем ли мы ее найти, вытащить из воды вовремя. Уже потом, когда мы узнали, что с ней все в порядке, я был рад и горд, что удалось ей помочь», — поделился Руслан Тахаутдинов.

Чтобы убедиться, что со спасенной женщиной все в порядке, росгвардейцы звонили в больницу. Медики их успокоили, сообщив, что жить женщина точно будет.

Руслан Тахаутдинов служит в Росгвардии с 2013 года, Айрат Хайруллин — с 2007. Недавно Руслан написал рапорт о переводе в ОМОН и ожидает соответствующего приказа.

«Наша работа требует бдительности и внимательности, — рассказал о своей службе Тахаутдинов. — Ты постоянно в ответе за безопасность граждан, это дисциплинирует».

Что касается Айрата, то два года назад у него был похожий случай, когда с этого же моста ранней весной упала девушка. Добираться к ней пришлось по льду. За спасение девушки Хайруллина тогда наградили ведомственной медалью «За спасение».