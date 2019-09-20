Владельцам самокатов и гироскутеров пропишут новые обязанности и внесут их в ПДД 

В ближайшие годы на улицах больших городов России станет еще больше гироскутеров, электросамокатов и других футуристичных средств передвижения — таким мнением поделился с ФАН директор Института транспортного планирования Михаил Якимов.

Вместе с популярностью этих устройств растет скорость их движения и риски ДТП с их участием. В ближайшее время Госавтоинспекция России вынесет на общественные обсуждения вопрос статуса участников дорожного движения, которые используют электронные устройства. Кем должны считаться владельцы гироскутеров, моноколес и самокатов — подробнее в материале ФАН.

В современной редакции правил дорожного движения пользователи легкого транспорта не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения. Юридически они все еще приравниваются к пешеходам, но все чаще становятся участниками происшествий на дорогах. По официальной статистике Госавтоинспекции, в 2018 году зафиксировано 39 ДТП с участием электрических средств передвижения. Пострадали 40 человек. В первом полугодии текущего года зарегистрировано 40 таких дорожно-транспортных происшествий. Ранения получили 39 человек, двое погибли. Научный центр безопасности дорожного движения проводит исследование по определению правового статуса пользователей электротранспорта, такие же обсуждения проходят в Общественной палате и Госдуме.

В августе депутат Ярослав Нилов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением обновить правила дорожного движения с учетом пользователей электросамокатов, гироскутеров и сигвеев. Водителей раздражает появление на дорогах водителей средств на аккумуляторных батареях, которые активно используются коммерческими фирмами для доставки товаров, объяснил парламентарий. Минтранс РФ уже подготовил проект поправок в Правила, согласно которым изменится терминология, а у новых участников дорожного движения появятся обязанности.

В Институте транспортного планирования инициативу по изменению ПДД поддерживают, но не считают действенной.

«За последние пять лет правила так часто менялись, что даже инструкторы автошкол не в силах запомнить и объяснить все внесенные правила, — сказал Михаил Якимов, директор Института, в разговоре с ФАН. — Вводить фундаментальные различия участников дорожного движения, устанавливать прослойку между водителями и пешеходами чревато еще большим запутыванием. Особенно с учетом того, что уже действующие правила не исполняются, новые только усилит пренебрежительное и наплевательское отношения к ПДД, хотя это свод правил, которые сохраняют жизни».

Михаил Якимов считает, что эффективной будет такая реформа, которая разделит функции федеральной полиции и сформирует региональные или муниципальные надзорные органы, которые будут контролировать перемещение людей на электрических транспортных средствах и легком транспорте. Проблема использования легкого электротранспорта в России пока не назрела, говорит Якимов. В отличие от проблем велосипедистов.

«Электрический транспорт при столкновении на тротуарах пока страшнее для самого владельца, чем для пешехода, — комментирует Михаил Якимов. — Если я случайно задену прохожего, то он едва заметит, а вот я упаду и получу травму. На моноколесе вас может сбить даже сильный порыв ветра. Так что адекватные владельцы электрических средств передвигаются по тротуарам аккуратно и не стремятся стать участниками дорожного движения на проезжей части. Основная статистика ДТП у нас фиксируется с участием велосипедов и автомобилей. На тротуаре статистика низкая — несколько случаев травм в паре велосипедист/пешеход и ни одной в паре самокат/пешеход. На тротуаре столкновение велосипедиста с пешеходом намного травматичнее, чем с сигвеем. Кроме того, правила дорожного движения четко говорят, как должен передвигаться велосипедист. А в Москве пользователи служб велопроката даже не задумываются о том, что на велосипеде, который вы берете у станции метро на площади, надо передвигаться по проезжей части, а не по тротуару».

Директор Института транспортного планирования рассказал ФАН, что сам уже давно передвигается по Москве на моноколесе — даже «приучил» не бояться его охранников Минтранса, куда регулярно приезжает на совещания.

«В Москве стало особенно комфортно передвигаться на таких видах транспорта с проектом «Моя улица», — говорит Михаил Якимов. — У меня машина стоит во дворе, но я ее в последнее время использую как гараж для моноколеса, он у меня там хранится по ночам и заодно заряжается».

Напомним, «Моя улица» — это один из крупных проектов благоустройства Москвы мэра города Собянина по созданию комфортной городской среды. В рамках программы, в том числе реконструируют улицы и покрытие. По мнению Якимова, в российских городах будет появляться все больше самокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев — россияне заинтересовались ими намного больше европейцев, как и другими технологиями (отмечают, что Россия активнее Европы использует банковские карты, смартфоны и другие цифровые новшества). Но инициатива об изменении ПДД с определением статуса владельцев средств должна идти со стороны автовладельцев или пешеходов, считает директор Института транспортного планирования.

«Когда со стороны пешеходов и водителей появятся такие запросы, в этом будет смысл, а пока ситуация не назрела», — говорит Якимов. С идеей выделять специальные полосы для таких участников движения он также не согласен. «Мы не можем выделять полосы для всех новых видов транспорта, — объясняет он. — Завтра появятся доски с моторчиками, ролики с электроприводом, колесики для обуви, электродвигатели в носки и ботинки… Мы просто не нарежем пространство общего пользования для всех».

Пока что в Институте транспортного планирования рекомендуют тем, кто движется на электротранспорте по тротуарам, спешиваться на пешеходных переходах, аккуратно обращаться с прохожими и не перемещаться на проезжую часть без необходимости.

В ближайшее время Госавтоинспекция РФ предложит россиянами озвучить свое мнение на официальном портале гибдд.рф. Участники опроса должны ответить, есть ли, на их взгляд, необходимость определять правовой статус участников дорожного движения, использующих для передвижения электросамокаты и моноколеса. После подведения результатов ведомство проведет обсуждения с участием экспертов и представителей научного сообщества.