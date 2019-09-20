Происходящие с Заворотнюк «чудеса» связали с «закрытым ртом» продюсера из 90-х

Москва, 20 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк ни дня не провела в коме и не находилась при смерти, написал основатель новостных интернет-проектов Mash и Baza Никита Могутин в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» действительно тяжело больна, утверждает известный журналист. Однако 48-летняя артистка, как сообщил Могутин, «ни единого дня не провела в коме, не была в критическом состоянии, парализована», как об этом ранее писали СМИ.

Все слухи об ухудшающемся состоянии здоровья были порождены «продюсером из 90-х, почувствовавшим вторую молодость», считает медиаменеджер. По его мнению, продюсер — как утверждают СМИ, речь идет об Андрее Разине — увидел в тяжелобольной знаменитости «новую Фриске».

Могутин обвинил представителя шоу-бизнеса в попытках вернуть себе популярность за счет истории с «няней Викой», поэтому он «выдумывал, преувеличивал и гипертрофировал все происходящее с Анастасией».

«Какое-то время назад поток «предсмертных» новостей про Заворотнюк иссяк. Почему? Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ», — написал популярный журналист.

Сразу после этого случилось «чудо», и Заворотнюк была переведена из реанимации в обычную палату, а ее состояние перестало быть критическим, отметил Могутин.

Пресса обратила внимание, что Заворотнюк уже долгое время не появляется на светских мероприятиях, сообщил «ФедералПресс». Позже появились слухи о тяжелой болезни актрисы. Как утверждают издания, артистке диагностировали четвертую стадию рака мозга. Родные и близкие Заворотнюк никак не комментируют состояние 48-летней звезде телеэкранов, отметил телеканал «360».

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин ранее подтвердил, что Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Он также активно комментировал прессе ее состояние, однако на днях сказал, что родные артистки попросили его не комментировать здоровье 48-летней звезды.